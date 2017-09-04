Маск описал сценарий начала третьей мировой войны

2017-09-04 16:42 | www.oxu.az | 2

Предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о важности искусственного интеллекта в погоне за мировым господством.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, он написал в Twitter, что это может спровоцировать третью мировую войну.

«Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, по моему мнению, может стать причиной начала третьей мировой войны» — заявил бизнесмен в соцсети.

Во время открытого урока в Ярославле Владимир Путин сказал, что роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта. Он добавил, что если Россия станет лидером в этой сфере, то она будет «делиться этими технологиями со всем миром».

В конце августа группа из 116 экспертов в области искусственного интеллекта и робототехники во главе с Илоном Маском направили в ООН письмо с требованием запретить разработку и использование смертоносного автономного оружия. Авторы письма называют боевые автономные системы «морально неправильными».

C.Б.

