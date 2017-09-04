Сирийская армия при поддержке ВКС РФ заняла две стратегические высоты у Дейр-эз-Зора

2017-09-04 16:43 | www.trend.az | 2

Сирийские войска при поддержке российской авиации продолжают наступать на Дейр-эз-Зор, им удалось занять две стратегические высоты, сообщили в понедельник в минобороны РФ, передает агентство "Интерфакс".

"На востоке Сирии правительственные войска при поддержке ВКС России развивают наступление на город Дейр-эз-Зор", - заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что группировка сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела, действующая на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулась на 8 километров и овладела двумя стратегически важными высотами.

"Отряды сирийской армии, ведущие наступление со стороны Эс-Сухне, в результате наступательных действий выбили террористов "Исламского государства" с удерживаемых позиций вдоль дороги Пальмира - Дэйр-эз-Зор и вышли на подступы к населенному пункту Бир-Кабакеб", - сказали в минобороны России.