Беларусь выразила глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы

2017-09-04 16:54 | www.trend.az | 2

Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным Корейской Народно-Демократической Республикой испытанием термоядерной бомбы, говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси в связи с ядерным испытанием, осуществленным КНДР, передает в понедельник Белта.

"Последовательно выступая за соблюдение и укрепление режима нераспространения ядерного оружия, Республика Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным северокорейской стороной испытанием термоядерной бомбы, ведущим к эскалации напряженности не только в Северо-Восточной Азии, но и в мире в целом", - отмечается в заявлении.

По информации, озвученной в эфире Корейского центрального телевидения, испытания водородной бомбы для межконтинентальных боеголовок прошли на севере страны, утечки радиации не произошло. Они стали шестыми по счету.В МИД подчеркивают, что достижение мира и стабильности в регионе возможно исключительно на основе диалога, в связи с чем призывают КНДР не допускать шагов, нарушающих ряд резолюций Совета Безопасности ООН и провоцирующих силовое разрешение ситуации.

"Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами на основе международного права и при соблюдении компетенции Совета Безопасности ООН. Призываем проявлять сдержанность и исходить из приоритета поддержания мира", - добавили в пресс-службе.