Бангладеш выслал две тысячи беженцев-рохинджа обратно в Мьянму

2017-09-04 16:59 | www.trend.az | 2

Власти Бангладеш задержали и выслали обратно в Мьянму более двух тысяч беженцев народности рохинджа, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на бангладешские СМИ.

Береговая охрана задержала беженцев в ходе рейдов на острове Сент-Мартин, самой южной точки Бангладеш, расположенной в Бенгальском заливе у побережья штата Ракхайн в Мьянме, откуда бегут рохинджа. Рейды состоялись вечером в воскресенье, в ночь на понедельник беженцы были высланы обратно в Мьянму.

"Задержанные были отправлены обратно в Мьянму на рыболовных судах", - заявил представитель властей округа Кокс-Базар Мохаммед Али Хоссейн.

Также были изъяты девять лодок, которые, предположительно, использовались беженцами для переправки на остров. Среди депортированных были женщины, дети и пожилые люди, отмечают СМИ.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.

Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. За это время погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей. По данным британского информационного более 60 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш с момента начала боев.