Против Саакашвили подали иски о защите чести и достоинства

2017-09-04 16:57 | www.oxu.az | 2
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, а также народные депутаты Украины от фракции Народный фронт Андрей Иванчук и Сергей Пашинский подали против экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что иски зарегистрированы в киевских судах. Их рассмотрение состоится в сентябре, октябре и декабре 2017 года.
Ответчиками в исках выступают ряд телерадиокомпаний и информагентство.
Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.