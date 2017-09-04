Казахстан призвал КНДР отказаться от ядерных амбиций

2017-09-04 17:03 | www.trend.az | 1

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по поводу ядерного испытания в КНДР, передает в понедельник МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Третьего сентября 2017 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о проведении испытания водородной бомбы. В этой связи Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий КНДР в нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Являясь совместно с Японией сопредседателем 9-й Конференции по статье XIV Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Казахстан считает, что данные действия руководства КНДР наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения, а также создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Казахстан выступает за полное запрещение ядерных испытаний в мире и вновь призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций и незамедлительно вернуться к многосторонним переговорам по ядерной проблеме», - говорится в заявлении МИД.