Президент Узбекистана назначил бывшего главу МВД министром обороны

2017-09-04 17:04 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзияева министром обороны страны назначен Абдусалом Азизов, с начала текущего года возглавлявший МВД, сообщили Trend в понедельник в аппарате главы государства

Работавший до него министром обороны Кабул Бердиев возглавил Академию Вооруженных сил Узбекистана.

На пост главы МВД назначен Пулат Бобожонов. В 2000 - 2005 годах он работал заместителем генерального прокурора Узбекистана, в 2005 - 2006 годах - начальником департамента Генпрокуратуры по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями, в 2006 - 2011 годах - прокурором Джизакской области, с 2012 года - - хокимом (главой администрации) Хорезмской области.

И.о главы администрации Хорезмской области назначен Илгизар Сабиров, который возглавлял один их районов области, а в 2006-2015 годах был председателем Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)