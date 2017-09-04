Рамиль Усубов назначил сына министра начальником полиции

2017-09-04 17:19 | www.oxu.az | 1

В четырех районах Баку назначены новые начальники полиции.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, согласно приказу министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, лейтенант-полковник полиции Эмин Челебиев назначен на должность начальника 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, лейтенант-полковник полиции Эльдар Газыбеков назначен на должность начальника 28-го отделения полиции Ясамальского РУП, майор полиции Эльнур Алиев назначен на должность начальника 30-го отделения полиции Сураханского РУП, лейтенант-полковник полиции Натик Джамалов назначен на должность начальника 38-го отделения полиции Гарадагского РУП.

Отметим, что Натик Джамалов приходится племянником министра оборонной промышленности Явера Джамалова.

С.Б.

