Узбекистан призывает Пхеньян воздерживаться от действий, ведущих к эскалации напряженности

2017-09-04 17:11 | www.trend.az | 1

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР третьего сентября очередные ядерные испытания, которые являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении МИД республики, распространенном в понедельник.

"Рассматривая эти действия северокорейской стороны как идущие вразрез с усилиями по установлению мира и доверия на Корейском полуострове, Узбекистан решительно призывает Пхеньян прислушаться к мнению мирового сообщества, воздерживаться от провокационных действий, ведущих к эскалации напряженности и являющихся прямой угрозой безопасности в регионе и мире в целом", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

МИД подчеркивает, что Узбекистан, как инициатор создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, решительно выступает за строгое соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и придает большое значение вопросам снижения угрозы его применения.

"Республика Узбекистан поддерживает предпринимаемые мировым сообществом меры, направленные на урегулирование ситуации на Корейском полуострове, и выражает надежду, что ее удастся разрешить исключительно политико-дипломатическим путем", - говорится в документе внешнеполитического ведомства.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)