Турция поднимет на уровне ООН тему убийств мусульман в Мьянме - Эрдоган

2017-09-04 17:20 | www.trend.az | 2

Анкара поднимет тему массовых убийств мусульман в Мьянме на уровне Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передают в понедельник турецкие СМИ.

Глава Турецкого государства выразил глубокое сожаление в связи с позицией международной общественности, оставшейся безучастной к убийствам мусульман из народности рохинджа в провинции Аракан в Мьянме.

«К большому сожалению, в Мьянме совершены массовые убийства, однако международная общественность во многом игнорирует происходящее. Все мы стали свидетелями того в каком положении оказались мусульмане, как сжигают их селения», - сказал Эрдоган, напомнив о кадрах из Мьянмы, продемонстрированных по телеканалам.

Эрдоган пообещал, что Турция поднимает на самом высоком уровне вопрос кровавых событий в Мьянме.

«Мы планируем поднять этот вопрос 19 сентября на Генассамблее ООН. Обсудим положение мусульман Мьянмы с лидерами государств, которые примут участие в ГА ООН», - сообщил глава государства.

Президент Турции отметил, что в качестве действующего председателя Организации исламского сотрудничества, обсудил трагические события в Мьянме с лидерами около 20 государств мира. «Эти обсуждения будут продолжены», - подчеркнул Эрдоган.

Президент отметил также, что Турция, посредством Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Красного полумесяца, направила и продолжает направлять помощь в провинцию Аракан в Мьянме.