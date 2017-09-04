Благодыренко: Азербайджан хочет, чтобы о нем знали во всем мире

2017-09-04 17:37 | www.oxu.az | 1

Азербайджан динамично развивающаяся страна. Государство тратит достаточно много средств и ресурсов для продвижения имиджа страна.

Как сообщает корреспондент Oxu.Az, об этом сказал директор объединенной дирекции мультимедийных центров информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко во время выступления в проекте «Школа молодого журналиста».

«На мой взгляд, если у страны есть возможности на такие шаги, то считаю это совершенно верным и правильным. Страна хочет, чтобы о нем знали во всем мире - в Европе, Штатах и т.д. Поэтому Азербайджан очень много усилий и денег тратит на разные международные конференции и форумы, спортивные соревнования, такие как Формула-1 и Европейские игры, также на музыкальные конкурсы, например, Евровидение», - сказал Благодыренко.

С.Б.

