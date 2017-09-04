Закир Гасанов отправился в Польшу

2017-09-04 17:56 | www.oxu.az | 3

По приглашению министра национальной обороны Польской Республики Антони Мацеревича, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 4 сентября отправился с визитом в Варшаву.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-слуюбе министерства обороны Азербайджана.

В рамках визита планируется проведение двусторонней встречи генерал-полковника З. Гасанова с министром национальной обороны Польши, участие на Международной выставке оборонной промышленности и другие мероприятия.

С.Б.

