В Австралии гоночный автомобиль облил горящим бензином зрителей на трибунах (ВИДЕО)

2017-09-04 17:53 | www.trend.az | 3

В Австралии гоночный автомобиль во время дрифта спровоцировал возгорание топлива на трассе, брызги которого попали в толпу зрителей, есть пострадавшие, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Инцидент произошел в городе Элис-Спрингс во время фестиваля Red CentreNATS. Одному из очевидцев удалось снять случившееся на видео. На записи видно, как автомобиль начинает дрифтовать неподалеку от трибуны, а затем первые ряды охватывает огонь.

В результате происшествия 13 человек получили ожоги разной степени тяжести, 12 из них госпитализировали. Один мужчина оказался объят пламенем. Его состоянием врачи оценивают как критическое.