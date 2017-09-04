Рамиль Гулиев объявлен «Легкоатлетом месяца»

2017-09-04 18:01 | www.trend.az | 1

Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила турецкого спринтера азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева «Легкоатлетом месяца», сообщается на странице Ассоциации в Twitter, передают в понедельник турецкие СМИ.

Турецкий легкоатлет был избран атлетом Европы за август посредством голосования.

Напомним, что на Чемпионате мира в Лондоне Рамиль Гулиев стал лучшим в беге на дистанцию в 200 метров среди мужчин, и тем самым принес Турции первую в истории золотую медаль на первенствах подобного уровня.

Гулиев завоевал также серебряную медаль на соревнованиях в беге на 100 метров среди мужчин на турнире ISTAF в Берлине.