Состоялось оперативное совещание в связи с тушением лесных пожаров в Габале

2017-09-04 18:30 | www.apa.az | 7

4 сентября в штабе, созданном на территории села Дандых в связи с лесными пожарами в Габалинском районе, состоялось оперативное совещание.

Как сообщили АПА в МЧС, на совещании участвовали министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, руководящие лица министерства, глава ИВ Габалинского района, представители соответствующих государственных и правоохранительных органов района.

На оперативном совещании с докладом выступил начальник штаба, замминистра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев. Он сообщил, что работа по тушению пожара ведется по 3 направлениям – на лесных территориях сел Солгуджа, Абрых и Дандых. В результате принятых оперативных мер пожар был взят под контроль. Для тушения пожара в лесном массиве горы рядом с селом Абрых до ее верхушки была проведена дорога длиною 9 км, созданы условия для продвижения техники. Были проведены все необходимые мероприятия, чтобы пожар не перешел на прилегающие села и населенные пункты. Пожарные машины беспрерывно дежурят на территории.

Э. Мирзоев сообщил, что к тушению пожара в целом были привлечены 520 человек из личного состава Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Авиационного отряда и Регионального центра Север-запад, а также 36 единиц техники и 1 пожарный вертолет.

Также в тушении пожара участие принимают 200 человек Управления лесного хозяйства МЭПР, 19 единиц техники ИВ района разного назначения, 30 сотрудников полиции, 2 машины скорой медицинской помощи и добровольцы из числа населения прилегающих населенных пунктов.