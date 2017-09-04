США призвали СБ ООН к максимально жестким мерам против КНДР

2017-09-04 18:45 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты призывают Совбез ООН к максимально жестким мерам против КНДР, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Пришло время использовать все дипломатические методы, чтобы покончить с этим кризисом, и это означает быстро ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии здесь, в ООН. Только самые жесткие санкции позволят нам разрешить эту проблему дипломатическим путем", - сказала Хейли.

"Хочу сказать членам СБ ООН: с нас хватит. Постепенный подход мы опробовали, и, несмотря на наилучшие намерения, он не сработал. Мы участвовали во множестве прямых и многосторонних переговоров с режимом Северной Кореи, и раз за разом они не работали", - сказала Хейли.

"Время для полумер со стороны СБ ООН прошло, пришло время использовать все дипломатические меры, пока не слишком поздно", - отметила она.