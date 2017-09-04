Рамиль Гулиев стал «Легкоатлетом месяца»

2017-09-04 19:05 | www.oxu.az | 4

Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила турецкого спринтера Рамиля Гулиева «Легкоатлетом месяца», сообщается на странице ассоциации в Twitter.

Как передает Oxu.Az, турецкий легкоатлет был избран атлетом Европы за август путем голосования.

Напомним, на чемпионате мира в Лондоне Рамиль Гулиев стал лучшим в беге на дистанцию в 200 метров среди мужчин и тем самым принес Турции ее первую в истории золотую медаль на первенствах подобного уровня.

Гулиев завоевал также серебряную медаль на соревнованиях в беге на 100 метров среди мужчин на турнире ISTAF в Берлине.

С.Б.

