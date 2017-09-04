Kurtköy'de 'pusu': 1 ölü, 1 yaralı

2017-09-04 19:14 | www.trend.az | 0

İstanbul Kurtköy'de çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın görgü tanıklarından Zehra Çapan, "Orada tabiri caizse iki kuzenim ve dayımı pusuya düşürdüler ve tabancalarıyla taradılar" dedi.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy'deki Ankara Caddesi'nde bir kafenin önünde, saat 15.00 surlarında meydana geldi. İddiaya göre, Salih Çınar ile Gönül Çapan 17 yıl önce boşandı. Ancak, Gönül Çapan bir başkasıyla evli Salih Çapan ile aynı evde yaşamayı sürdürdü. Yaklaşık 1 ay önce Gönül Çapan, Salih Çınar ile yaşadıkları tartışmanın ardından erkek kardeşi Tahsin Çapan'ın evine gitti.

Sorunları konuşmak için bugün kardeşi Yasin Çınar'ı da yanına alan Salih Çınar, Gönül Çapan'ın kardeşi Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan ile Kurtköy de buluştular. Buluştukları yerde kısa süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu her iki taraf birbirlerine silah çekti. Silahlı kavgada Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan yaralandı. Salih ve Yasin Çınar kardeşler kayıplara karıştı.

Kaynak: Milliyet