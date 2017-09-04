Турция заинтересована в росте логистических центров в стране – Минтранс

2017-09-04 19:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в росте числа логистических центров в стране. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, увеличение числа логистических центров способствует росту турецкой экономики.

В министерстве отметили, что с целью увеличения числа логистических центров в Турции запланировано строительство 21 подобного центра.

"На данный момент в Турции были введены в эксплуатацию логистические центры "Samsun (Gelemen)", "İstanbul (Halkalı)", "Eskişehir (Hasanbey)", "Denizli (Kaklık)", "İzmit (Köseköy)", "Uşak" и "Balıkesir (Gökköy)"", - отметили в министерстве.

В министерстве также отметили, что в Турции продолжается строительство логистического центра в провинции Карс.

"На стадии строительства находятся логистические центры "Kahramanmaraş (Türkoğlu)", "Bilecik (Bozüyük)", "Erzurum (Palandöken)", "Mersin (Yenice)", "Konya (Kayacık)" и "İzmir (Kemalpaşa)"", - сообщили в министерстве.

В министерстве также сообщили, что планируется открытие логистических центров в Стамбуле, в провинциях Мардин, Шырнак, Кайсери, Сивас, Битлис и Караман.

Отметим, что строительство логистического центра в провинции Карс, создаваемого в рамках проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), осуществлено на 25 процентов.

Ожидается, что логистический центр в Карсе будет введен в эксплуатацию 30 октября 2018 года.

В турецкой провинции Конья 19 августа текущего года состоялась закладка фундамента еще одного нового логистического центра.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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