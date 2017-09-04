Если бы герои «Игры престолов» были грузинами – ФОТО

2017-09-04 20:00 | www.oxu.az | 3

Седьмой сезон киносаги «Игры престолов» завершился, но страсти вокруг самого популярного в мире телесериала не утихают.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости Грузии, грузинские маркетологи тоже внесли свой вклад в международный ажиотаж: тбилисское коммуникационное агентство Marshall опубликовало в фейсбуке забавный фотоколлаж, где персонажи культового сериала одеты в грузинские национальные костюмы.

Персонажа Кита Харингтона грузинские рекламщики назвали Джоном Сноу-Кетелаури (Алуда Кетелаури — герой знаменитой поэмы Важа Пшавела, посвященной обычаям грузинских горцев-хевсур-НГ). Короля Ночи одели в белую грузинскую чоху, а Тириона Ланнистера – в костюм кинто.

Арья Старк по версии Marshall — задиристая девчонка из горного края Хевсурети, а ее сестра Санса Старк выглядит практически как легендарная грузинская царица Тамар.

Мать драконов Дейенерис Таргариен тоже примерила грузинский горский наряд — к нему подошли даже ее серебряные косы. А действующую королеву Вестероса Серсею Ланнистер нарядили в традиционный аджарский костюм.

Э.А.

