Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов купил акции компании почти на 1 млрд. рублей

2017-09-04 20:02 | www.apa.az | 4

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов купил на внебиржевом рынке 300 тысяч обыкновенных акций компании на сумму 879,3 млн рублей.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении компании.

Компания уточняет, что в результате сделки, которая состоялась 31 августа, доля Алекперова выросла с 2,429% до 2,464%.

Как сообщалось, контрольный пакет акций "ЛУКОЙЛа" сосредоточен у топ-менеджмента, основными владельцами компании являются Алекперов и вице-президент компании Леонид Федун. По данным НК, глава компании Алекперов владеет 22,96% акций НК, Федун - 9,78%.