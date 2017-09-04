Президент Узбекистана 5 – 6 сентября совершит госвизит в Кыргызстан

2017-09-04 20:36 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Алмазбека Атамбаева пятого – шестого сентября посетит с государственным визитом Кыргызстан, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

«В ходе встреч и переговоров на высшем уровне президенты обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление глав государств, Договор об узбекско-кыргызской государственной границе, ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие узбекско-кыргызского сотрудничества.

По данным МИД, в понедельник главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев парафировали проект Договора об узбекско-киргизской границе, который определяет межгосударственную границу протяженностью 1 тысяча 170,53 километра, что составляет 85 процентов от ее общей протяженности.

Стороны обсудили практические вопросы подготовки к начинающемуся пятого сентября государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, обменялись мнениями по региональной проблематике.

Ожидается, что подписание договора о делимитации 85 процентов кыргызско-узбекской госграницы состоится в ходе визита президента Узбекистана в Бишкек.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1,378 тысячи километров. На границе действуют 15 КПП. Переговорный процесс по несогласованным участкам активизировался с приходом на пост президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

(Автор: Демир Азизов)