Краны из нержавейки повышают вероятность опасных заболеваний

2017-09-04 21:00 | www.oxu.az | 2

Учёные из Великобритании, Испании и Нидерландов в ходе длительных экспериментов обнаружили, что краны из нержавеющей стали оказались фактором, способствующим выживанию легионелл — бактерий, вызывающих различных форм «болезни легионеров», понтиакской лихорадки и ряда других.

Как передает Oxu.Az, соответствующая статья опубликована в International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Авторы работы на протяжении трёх лет тестировали три вида кранов — из нержавеющей стали, из латуни и с использованием керамики. В части случаев вода в краны подавалась по металлическим трубам (они, как считалось ранее, способствуют размножению легионелл за счёт частичек ржавчины), в части — по пластиковым. Оказалось, что для смесителей из нержавейки легионеллы вида Legionella anisa(наиболее типичный для Голландии) присутствуют в среднем в половине случаев, а для латуни и керамики — всего в четверти случаев. Причём даже использование пластиковых труб не могло существенно повлиять на этот результат. На третий год эксплуатации смесителей из нержавейки количество легионелл в воде, поступающей из них, резко возрастало — по всей видимости, сказывалась деградация слоя, покрывающего сталь и обеспечивающего ей устойчивость к коррозии.

Исследователи отмечают, что латунный состав смесителя оказался самым безопасным. Однако на практике популярность такого решения в последние годы снижается. Причин тому две — качественные смесители из смеси латуни и бронзы дороги, а те производители, что пытаются войти на этот рынок, из экономии добавляют в сплав кремний, что повышает хрупкость смесителя и снижает срок его службы. Краны из нержавейки дешевле, и, как правило, не слишком хрупкие. Авторы, в свою очередь, предлагают ввести испытания кранов разных типов на то, насколько они благоприятствуют выживанию легионелл, и информировать потребителей об этой стороне их свойств.

Бактерии из рода легионелл вызывают не только болезнь легионеров — которую легко распознать по симптомам, типичным для пневмонии — но и менее острые и поэтому часто не диагностируемые заболевания, например, понтиакскую лихорадку, которую часто воспринимают как обычное ОРВИ. Общее количество заболевших поэтому трудно оценить достоверно, однако считается, что разные виды этих бактерий в конечном счёте инфицируют значительную часть взрослого населения.

Н.О.