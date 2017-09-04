Центробанк Узбекистана девальвировал национальную валюту почти в два раза

2017-09-04 21:31 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Центробанк Узбекистана установил официальный курс 8100 сумов за один доллар, по данным на официальном сайте регулятора.

На минувшей неделе стоимость одного доллара, по данным ЦБ, составляла 4210,35 сума. Таким образом регулятор девальвировал национальную валюту относительно доллара на 48 процентов. В августе девальвация сума колебалась в среднем в пределах трех процентов.

«На основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003−2017 годы, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000 − 8150 сумов за один доллар США», - говорится в сообщении.

Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,601 сума выше предыдущего курса. Курс рубля повысился на 68,731 сума - до 139,91 сума.

Как и ранее, курс Центробанка будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и будет применяться для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Узбекистана.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно, на которых валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на вебсайте валютной биржи.

Как сообщалось, президент Узбекистана подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», предусматривающий введение свободной конвертации для юридических и физических лиц.

Согласно указу, одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в области дальнейшей либерализации валютного рынка определены «исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте».

(Автор: Демир Азизов)