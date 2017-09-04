Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино – ВИДЕО

2017-09-04 21:55 | www.oxu.az | 3

Сегодня национальная сборная Азербайджана по футболу в рамках квалификационного раунда ЧМ-2018 на своем поле приняла Сан-Марино.

Как сообщает Oxu.Az, на 20-й минуте Афран Исмайылов вывел нашу команду вперед - 1:0. Через 5 минут Араз Абдуллаев удвоил преимущество сборной Азербайджана - 2:0.

После перерыва наша команда вновь смогла огорчить голкипера соперника - Афран Исмайылов сделал счет разгромным - 3:0. Защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи неудачно коснулся мяча и стал автором автогола - 4:0.

Однако через 2 минуты Мирко Палации точным ударом головой сократил отрыв в счете - 4:1. На 81-ой минуте капитан сборной Азербайджана красивым ударом со штрафного забил 5-й гол - 5:1.

Э.А.

