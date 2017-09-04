Азербайджан разгромил Сан-Марино

2017-09-04 21:58 | www.apa.az | 2

Сегодня национальная сборная Азербайджана по футболу в рамках квалификационного раунда ЧМ-2018 (группа С) на своем поле принимала Сан-Марино.

Как сообщает АПА, игра завершилась крупной победой сборной Азербайджана- 5:1.

Таким образом, наша сборная, впервые в рамках отборочных турниров набравшая 10 очков, переместилась на третье место в группе.

Азербайджан - Сан-Марино - 5:1

Голы: Афран Исмайылов (20, 57) Араз Абдуллаев (25) , Микеле Чеволи, 71 (автогол), Рашад Садыхов (81); Мирко Палации (73)