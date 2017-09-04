В России три рыбака попали на необитаемый остров в Белом море и питались чайками

2017-09-04 22:38 | www.trend.az | 2

Спасатели нашли трех рыбаков, которые из-за шторма на десять дней застряли на необитаемом острове в Белом море, передает РИА Новости. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Архангельской области.



Трое жителей поселка Малошуйка отправились на рыбалку в Белое море еще 24 августа. Они планировали добраться до островов Хедостров и Кондостров в Онежской губе. Тем не менее, уже в первый день путешествия рыбаки попали в шторм - их лодка начала разваливаться и набирать воду, и им пришлось экстренно высадиться на ближайший необитаемый остров Седловатый.

Мобильные телефоны во время шторма промокли и перестали работать, к тому же сотовой связи на Седловатом нет. Корабли между необитаемыми островами ходят редко, а дома мужчин ждали не раньше 27 августа.