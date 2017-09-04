Макаки увидели живое в неживом

2017-09-04 22:52 | www.oxu.az | 4

Как установили исследователи из Института психического здоровья США, макаки-резусы склонны видеть в неодушевлённых предметах лица — то есть страдают данным видом оптической иллюзии так же, как и люди. Для этого вид должен обладать весьма продвинутым распознаванием образов, поэтому ранее считалось, что данная особенность уникальна для людей.

Как передает Oxu.Az, соответствующая статья опубликована в Current Biology.

Исследователи использовали пять макак-резусов, приматов, в природе живущих в Индии и Китае, для эксперимента по выявлению у них парейдолии — оптической иллюзии, при которой лицеподобный неодушевлённый объект принимается за лицо. Животным показывали фото с лицами других макак-резусов, а кроме того — изображения неодушевлённых предметов и третью группу фото — те неодушевлённые предметы, которые в опытах с людьми были признаны похожими на лица (такими их назвали добровольцы-люди). По времени меньше всего обезьяны смотрели на неживые предметы. Заметно дольше их внимание приковывалось к фото с лицами других резусов.

Что неожиданно, фото с неживыми предметами, похожими на лица, приковывали их внимание даже несколько дольше, чем фото с настоящими лицами. По всей видимости, животные, с одной стороны, видели их сходство с сородичами и в то же время понимали, что что-то отличает их от настоящего лица.

Новый опыт доказал наличие у макак парейдолии — разновидности зрительных иллюзий, при которых иллюзорные образы формируются на основе деталей реального объекта. Например, такова природа образов, наблюдаемых многими людьми в виде «лица» на лунном диске или «лица» на поверхности Марса, — некоторые конспирологи трактуют их как памятник исчезнувшим внеземным цивилизациям.

Парейдолии или псевдопарейдолии в тяжёлых формах могут сопровождать отдельные психические заболевания. Факт их наличия у макак означает возможность более детального изучения явления в опытах на животных.

Н.О.