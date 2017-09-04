Узбекистан девальвировал национальную валюту на 48%

2017-09-04 22:55 | www.oxu.az | 2

Центробанк Узбекистана принял решение с 5 сентября установить официальный курс доллара США в размере 8100 сумов/$1.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает пресс-служба узбекского Центробанка.



На 4 сентября официальная стоимость $1 составляла 4210,35 сума. Курс доллара на "черном" рынке, где покупает валюту население и частные предприниматели, держался в интервале 7,5-7,6 тысяч сумов.



Напомним, что 2 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики".

Э.А.

