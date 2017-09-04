Сын Хрущева рассказал, почему его отец отдал Крым Украине

2017-09-04 22:59 | www.oxu.az | 2

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, являющийся профессором университета Брауна в США, рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине.

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы", — цитирует Хрущева сайт телеканала "112 Украина".

Как утверждает Сергей Хрущев, "никакой политики" в этом решении, как и "попытки ублажить украинскую бюрократию" и сделать "подарок" его маме не было. "Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", — добавил он.

Крым, который был областью в составе РСФСР, 19 февраля 1954 года по указу Президиума Верховного совета СССР был передан в состав Украинской ССР. Считается, что это было сделано по инициативе тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева, который долгое время работал на Украине.

После распада СССР Крым остался в составе Украины. Российским регионом он вновь стал после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Сергей Хрущев в советское время работал в ряде ОКБ и институтов, был удостоен звания Героя Социалистического труда. Также был удостоен Ленинской премии. В 1991 году после распада СССР он был приглашен в частный университет Брауна в США для чтения лекций о холодной войне. Остался жить в Соединенных Штатах, сейчас имеет американское гражданство, работает профессором Института международных исследований Томаса Уотсона университета Брауна.

Э.А.

