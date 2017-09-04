В Сирии погибли двое российских военных

2017-09-04 23:19 | www.trend.az | 3

Двое российских военнослужащих-контрактников погибли в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии в результате обстрела террористов ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении МО РФ.

Раненого военнослужащего срочно доставили в госпиталь, российские медики пытались спасти его жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Оба погибших военных представлены к государственным наградам.

На востоке армия Сирии при поддержке ВКС России развивает наступление на город Дейр-эз-Зор, находящийся в осаде боевиков ИГ. Правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела, действующие на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулись на восемь километров и овладели двумя стратегически важными высотами, приблизившись к городу.