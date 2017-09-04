Десять самых популярных стран у туристов

2017-09-04 23:31 | www.oxu.az | 4
Всемирная туристская организация опубликовала свой ежегодный обзор, в рамках которого, в числе прочих, представила список самых популярных стран у туристов в 2016 году.
Рейтинг был составлен на основе данных о количестве въездов международных туристов в страну за год.
В целом, отмечается, что туристическая отрасль по всему миру развивается и растет. Так, число международных туристов в 2016 году достигло отметки в 1 235 млн.
Растет и объем туристических расходов – так, в 2016 году туристы потратили 1 220 млрд долларов.
Отмечается, что туризм также является основой для роста и развития сектора услуг, а также транспортного сообщения между странами и внутри стран.
Ниже представляем 10 самых популярных стран у туристов в 2016 году, по данным Всемирной туристской организации.
1.Франция
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 82.6 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 84.5 млн
Доходы от туризма: 42.5 млрд долларов
2.США
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 75.6 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 77.5 млн
Доходы от туризма: 205.9 млрд долларов
3.Испания
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 75.6 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 68.5 млн
Доходы от туризма: 60.3 млрд долларов
4.Китай
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 59.3 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 56.9 млн
Доходы от туризма: 44.4 млрд долларов
5. Италия
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 52.4 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 50.7 млн
Доходы от туризма: 40.2 млрд долларов
6. Великобритания
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 35.8 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 34.4 млн
Доходы от туризма: 39.6 млрд долларов
7.Германия
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 35.6 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 35.0 млн
8.Мексика
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 35.0 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 32.1 млн
9.Таиланд
Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 32.6 млн
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 29.9 млн
Доходы от туризма: 49.9 млрд долларов
10. Турция
Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 39.5 млн