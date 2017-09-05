В Анкаре осудили позицию ряда политиков Германии и Австрии

2017-09-05 01:02 | www.trend.az | 3

Министерство иностранных дел Турции раскритиковало антитурецкие высказывания ряда европейских политиков, озвученные в рамках предвыборных баталий в Германии и Австрии, передает Анадолу.

«Хотелось бы напомнить европейским политикам, которые во время миграционного кризиса просили Турцию спасти ЕС от хаоса, что для будущего двусторонних отношений, а также с точки зрения обязательств перед гражданами, в числе которых есть и этнические турки, важно не позволять популизму разрушать отношения с Анкарой», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Прискорбно наблюдать, как ряд политиков Германии и Австрии строят предвыборные кампании на антитурецкой риторике и призывах не допускать членства Турции в ЕС, отметили в турецком МИД.

«Турция обладает таким потенциалом и будущим, которые ввиду своей близорукости не могут осознать некоторые политики в Европе. Анкара сама определяет свой путь», - говорится далее в заявлении.

«Политики, претендующие на роль будущих лидеров своих стран, должны выступать с инициативами по устранению политических и экономических вызовов в Европе, а не придерживаться дешевого популизма, что опасно как для Европы, так и мира в целом», - подчеркнули в МИД Турции.