Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-09-05 01:42 | www.apa.az | 2

В группах C, E и F европейской квалификации на чемпионат мира-2018 состоялись матчи восьмого тура.

Как сообщает АПА, в группе С Германия одержала восьмую победу подряд, разгромив Норвегию со счетом 6:0. Путевку на Мундиаль команда Йоахима Лева пока не оформила, поскольку Северная Ирландия выиграла пятый матч подряд и сохранила шансы на первое место. После крупной победы над Сан-Марино сборная Азербайджана поднялась на 3-е место в группе.

В группе Е Польша реабилитировалась за поражение от Дании в прошлом туре, разгромив на своем поле Казахстан со счетом 3:0. Голами отличились Милик, Глик и Левандовски. Дания на выезде разгромила Армению и осталась на второй строчке.

В секстете F сборная Англии одержала тяжелую победу над Словакией и увеличила свой отрыв на вершине турнирной таблицы до пяти очков. Голами отличились Эрик Дайер и Маркус Рэшфорд. На второе место в группе также претендует Словения и Шотландия.

Группа С

Германия - Норвегия 6:0

Голы: Озил, 10, Дракслер, 17, Вернер, 21, 40, Горецка, 50, Гомес, 79

Северная Ирландия - Чехия 2:0

Голы: Эванс, 28, Брант, 41

Азербайджан - Сан-Марино 5:1

Голы: Исмайлов, 20, 57, Абдуллаев, 25, Чеволи, 71 (в свои ворота), Садыгов, 81 - Палацци, 74

Группа Е

Польша - Казахстан 3:0

Голы: Милик, 11, Глик, 74, Левандовски, 86 (с пенальти)

Черногория - Румыния 1:0

Гол: Йоветич, 75

Армения - Дания 1:4

Голы: Корян, 6 — Делэйни, 17, 82, 90+3, Эриксен, 29

Группа F

Англия - Словакия 2:1

Голы: Дайер, 37, Рашфорд, 59 — Лоботка, 3

Словения – Литва 4:0

Голы: Иличич, 25, 61 (с пенальти), Вербич, 82, Бирса, 90

Шотландия – Мальта 2:0

Голы: Берра, 9, Гриффитс, 49