Король Саудовской Аравии посетит Россию

2017-09-05 01:50 | www.apa.az | 2

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в октябре совершит визит в Москву.

Как передает АПА, об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и Эр-Рияде.

«В Персидском заливе накопилось много проблем. Россия пытается внести свой вклад в разрешение конфликтов в регионе, начиная c катарского кризиса, в котором Саудовская Аравия принимает непосредственное участие, до серьёзных разногласий арабских стран Залива с Ираном», - заявил источник в российских дипломатических кругах.

По словам источников, уже достигнуты принципиальные договорённости по визиту в Россию короля Салмана, обсуждаются детали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит монарха прорабатывается, однако не уточнил конкретную дату.