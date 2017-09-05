Губернатор Нью-Йорка пригрозил засудить Трампа за отмену защиты нелегалов от депортации

2017-09-05 02:02 | www.trend.az | 2

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа, если его администрация действительно отменит программу, которая обеспечивает защиту от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними. Как подчеркнул в понедельник Куомо, такая мера чревата выдворением 42 тыс. жителей Нью-Йорка, передает ТАСС.

"Мы не будем стоять в стороне и безучастно взирать на депортацию 42 тыс. нью-йоркцев", - отметил губернатор в своем Twitter.

"Подобный шаг президента перевернет вверх дном жизни сотен тысяч молодых людей, только начавших называть Америку своим домом. Если президент Трамп аннулирует DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals], мы подадим на него иск в суд", - предупредил Куомо.