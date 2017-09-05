ООН: Количество убитых в ходе столкновений в Мьянме превысило тысячу человек

2017-09-05 02:42 | www.apa.az | 2

Число людей, убитых в результате насилия с 25 августа в Мьянме, превысило 1 тысячу человек.

Как передает АПА, об этом в интервью изданию The Hindu заявила специальный докладчик ООН Янхи Ли.

"В связи с обострением ситуации в Мьянме жертвами столкновений правительственных войск с представителями народности рохинджа, числятся более 1000 человек", - заявила она. Кроме того, еще как минимум 20 тысяч человек были изгнаны с мест проживания и находятся на границе страны с Бангладеш.

Ранее сообщалось о том, что столкновения группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" и правительственных сил переросли в вооруженный конфликт, который привел к гибели сотен гражданских, тысячи представителей мусульман-рохинджа вынуждены бежать из страны.