Сирийские войска уничтожили свыше 100 террористов на подступах к Дейр-эз-Зору

2017-09-05 03:04 | www.trend.az | 2

Сирийские войска и отряды ополченцев приступили к операции по прорыву блокады провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который окружен террористами из группировки "Исламское государство", передает ТАСС.

Об этом сообщил во вторник телеканалу Al Mayadeen, губернатор восточной провинции Мухаммед Ибрагим Самра. По его словам, за сутки войска уничтожили свыше 100 боевиков, большинство из них были ликвидированы в ходе ударов российской и сирийской авиации.

Правительственные силы заняли в понедельник район Эль-Маджбиль к западу от города и скоро соединятся с военнослужащими, которые защищают базу 137-й механизированной бригады. На другом участке фронта армейские части и ополченцы взяли штурмом населенные пункты Эш-Шула и Кабаджиб, которые находятся в 22 км от кольцевой развилки на въезде в Дейр-эз-Зор.

Артиллерия сирийской армии ведет сейчас огонь по позициям противника на горе Эс-Сарда. "Если террористы будут выбиты с высот, это позволит нашим бойцам быстро снять осаду с военного аэродрома на подступах к городу", - отметил губернатор.

Дейр-эз-Зор находится на осадном положении более трех лет, его восточные кварталы захвачены террористами. Сирийские военнослужащие удерживают в своих руках несколько районов на западе и юге города.

Снятие осады с административного центра восточной провинции позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.