Число жертв урагана "Харви" в США достигло 60 человек

2017-09-05 03:09 | www.apa.az | 2

Не менее 60 человек стали жертвами урагана "Харви" в США.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили власти Техаса.

Ранее официально говорили о 47 погибших и двух десятках пропавших без вести. В новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана штату потребуется от $150 млрд до $180 млрд. Таким образом, "Харви" оказался самым разрушительным стихийным бедствием в США.