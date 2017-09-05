Nevşehir’de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

2017-09-05 03:26 | www.trend.az | 0

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’den Kayseri’ye giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 42 FD 175 plakalı tır ile 06 VHY 73 plakalı araç kafa kafaya çarpışırken, bir motosiklet ise tıra arkadan çarptı. Araç içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken anne ile oğlu ağır yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken Otomobil içerisinde bulunan anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsünün ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.