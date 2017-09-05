На аэропортовской дороге в Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавший

2017-09-05 03:48 | www.apa.az | 2

На аэропортовской дороге в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, автомобиль марки «Киа» врезался в оставленный на проезжей части «Мерседес», после чего водитель «лондонского такси», не справившись с управлением врезался в корейское авто. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил находившийся в «Киа» Тарлан Кязимов (1991 г.р.). Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен городскую больницу №3.

По предварительным данным, авария произошла в связи с тем, что у автомобиля «Мерседес» закончился бензин, и ее хозяин, оставив машину на проезжей части, отправился в близлежащую бензоколонку за горючим.

По факту ведется расследование.