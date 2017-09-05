Жертвами "Боко Харам" в Нигерии и Камеруне с апреля стали почти 400 человек

2017-09-05 05:10 | www.trend.az | 3

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" убили 381 человека в Нигерии и Камеруне с апреля – вдвое больше, чем за предыдущие пять месяцев, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. Об этом сообщила международная организация Amnesty International.



Отмечается, что в Нигерии с апреля погибли 223 человека, из них 100 – в августе.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.