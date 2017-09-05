Возле Камчатки произошло два землетрясения

2017-09-05 06:10 | www.apa.az | 3

Два землетрясения зарегистрированы минувшей ночью возле Камчатки.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», первое магнитудой 4,6 произошло в возле Командорских островов в 716 км севернее Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра - 174 км.

Второе землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в море в районе мыса Кроноцкий в 356 км севернее Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра - 21 км.

Оба сейсмических события в населенных пунктах Камчатского края не ощутили, тревога цунами не объявлялась.