В Китае началась встреча лидеров БРИКС с главами приглашенных стран

2017-09-05 07:10 | www.trend.az | 2

Встреча глав стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с лидерами приглашенных государств на саммит в китайском Сямэне открылась во вторник, передает РИА Новости.



Саммит глав стран БРИКС проходит 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь. Китайская сторона пригласила к участию в саммите в формате "outreach" пять стран – Египет, Таджикистан, Мексику, Гвинею и Таиланд.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, замминистра финансов Алексей Моисеев, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин.