Bingöl'de PKK'nın 5 sığınağı imha edildi

2017-09-05 08:10 | www.trend.az | 1

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Eylül'de Genç ilçesi Dikpınar köyü kırsalında Şehi̇t Pi̇yade Onbaşı Miktad Sümer - 63 operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 sığınakta, biri basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat, gazlı fırın, 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: AA