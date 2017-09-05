В Филадельфии автомобиль въехал в толпу людей

2017-09-05 08:38 | www.trend.az | 2

Восемь человек пострадали после того, как женщина въехала на автомобиле в толпу людей на уличной вечеринке в Филадельфии в США, ей предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.



По данным агентства, женщина сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Она находится на месте происшествия.

Полиция заявила, что пострадавших доставили в больницы, их травмы не представляют угрозы для жизни.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.