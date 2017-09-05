РПЦ: Встреча духовных лидеров Азербайджана и Армении нацелена на скорейшее установление мира на Южном Кавказе

2017-09-05 09:17 | www.oxu.az | 3

«Инициатором и устроителем встречи духовных лидеров Азербайджана и Армении является руководитель Русской православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл».

Как передает Oxu.Az, об этом российскому бюро Report заявил глава пресс-службы РПЦ Александр Волков.

По его словам, нынешняя встреча носит запланированный характер.

«Это тема последних лет. Армянский каталикос и азербайджанский шейх уль-ислам проводят такие встречи еще со времени патриарха Алексея II. Патриарх Кирилл продолжил этот миротворческий курс. Последняя встреча в таком формате была в 2011 году. Как и прежде нынешняя встреча будет носить миротворческий характер и нацелена на скорейшее установление мира на Южном Кавказе», - сказал официальный представитель РПЦ.

Он также отметил, что встреча состоится 8-го сентября в резиденции Патриарха Кирилла.