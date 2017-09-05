В Ираке уничтожено свыше 50 террористов ИГ

2017-09-05 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В иракском городе Талль-Афар ВС Ирака уничтожили 55 боевиков террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), говорится в сообщении минобороны Ирака распространенном в понедельник.

Согласно сообщению минобороны Ирака, боевики ИГ уничтожены в результате артиллерийских обстрелов.

Отметим, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 31 августа объявил о победе иракских военных над ИГ в городе Талль-Афар и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава.

Военная операция в расположенном на северо-западе Ирака Талль-Афаре велась с 20 августа. На прошлой неделе военные заявили о том, что осуществляют контроль над городом, за исключением северного пригорода Аядыя.

"Свершилась победа, и провинция Найнава оказалась полностью в руках наших героических сил… Я объявляю вам, что стойкий Талль-Афар присоединился к Мосулу и вернулся на землю родины", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Ирака.

Аль-Абади добавил, что за последние дни военные уничтожили террористов в пригороде Аядыя и оставшихся районах, не дав им бежать. Он отметил, что военные продолжат освобождать "каждую пядь Ирака и его пустынь".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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