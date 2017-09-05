Азербайджан и Россия на высоком уровне обсудят вопросы инвестиций, инноваций и туризма (Эксклюзив)

2017-09-05 09:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия в сентябре обсудят вопросы инвестиций, инноваций и туризма, сообщила Trend помощник министра экономического развития России Елена Лашкина.

Эти темы станут основными вопросами VIII азербайджано-российского межрегионального форума, который пройдет 28 сентября в Ставрополе.

"Помимо пленарного заседания с участием представителей министерства экономического развития РФ, министерства экономики Азербайджана, МИД двух стран, а также других высоких гостей форума, проведут работу пять круглых столов. Темами этих круглых столов станут "Российско-азербайджанское сотрудничество в области промышленности", "Развитие туризма как важный фактор привлечения инвестиций", "Инновации в области здравоохранения: основные направления расширения сотрудничества", "Укрепление двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере", "Развитие двустороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе"", - сообщила Лашкина.

Как отметила представитель минэкономразвития, в рамках форума планируется подписать ряд соглашений между Ставропольским краем РФ и Азербайджаном в сферах гуманитарных, культурных и экономических связей.

"Список остальных соглашений для подписания в рамках форума пока лишь формируется", - добавила помощник министра.

Что касается участников форума, то, по словам помощника министра, их окончательный список еще не утвержден, однако для участия на форуме были приглашены такие компании, как "ТрансАэро Турс Центр", "Газпромбанк", "Лукойл", "Геотэк", "Пакс" и "Астеллас".

VII российско-азербайджанский межрегиональный форум состоялся в Баку в ноябре 2016 года. По итогам форума были подписаны 12 документов.

Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Азербайджана. Всего за годы сотрудничества обе страны подписали более 170 различных документов, более 50 из которых затрагивали экономическую сферу. Также успешно развиваются межрегиональные контакты. Около 40 российских регионов уже подписали двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве.

На сегодня Азербайджан инвестировал в экономику России один миллиард долларов, а Россия в экономику Азербайджана - три миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2017 года составил 1,1 миллиарда долларов, из которых 329 миллионов долларов пришлись на экспорт в эту страну.

(Автор: Азад Гасанли)

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