Президент ЕБРР посетит Азербайджан

2017-09-05 09:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посетит с визитом Азербайджан, сообщили Trend во вторник в головном офисе ЕБРР.

По словам собеседника агентства, в рамках визита, который пройдет 7-8 сентября, планируется ряд встреч на высоком уровне.

"Этот визит подчеркивает приверженность ЕБРР к дальнейшему укреплению и диверсификации экономики для поддержки граждан Азербайджана. ЕБРР инвестировал во многие небольшие, неэнергетические проекты для частного сектора, каждый из которых имеет положительное влияние, например, помогает наращивать малые и средние предприятия или повышать их квалификацию", - сообщили в банке.

По словам собеседника агентства, в рамках визита также планируются встречи с представителями бизнеса.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал более 2,8 миллиарда долларов в 161 проект в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 68 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

(Автор: Анвар Мамедов)